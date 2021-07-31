Mehmet Erbil Öyle bir İtirafta Bulundu ki! Duyanlar Kulaklarına İnanamayacak! ‘’Babası Zengin Diye Evlendim’’ İşte Çocuklarıyla Arasını Bozacak O itiraf…

Ünlü Psikolog Gökhan Çınar’ın sorularını tüm açıklığıyla yanıtlayan Mehmet Ali Erbil öyle bir itirafta bulundu ki duyanlar ‘’çocuğuyla arası bozulacak’’ dedi. Evlilikleri ve çocukları hakkında bol bol konuşan Mehmet Ali Erbil zaman zaman gözyaşlarına boğulurken zaman zamanda kahkaha attı.

Pek çok olayla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu hakkında ‘’Babası zengin diye evlendim’’ dedi. Daha önce de birçok olayda adı anılan Mehmet Ali Erbil gündemden düşmeyi bilmiyor.



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