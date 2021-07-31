Mehmet Erbil Öyle bir İtirafta Bulundu ki! Duyanlar Kulaklarına İnanamayacak! ‘’Babası Zengin Diye Evlendim’’ İşte Çocuklarıyla Arasını Bozacak O itiraf…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in yıllar sonra eski evliliği ile ilgili yaptığı o itiraf sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Psikolog Gökhan Çınar’la özel hayatına dair tüm soruları yanıtlayan Mehmet Ali Erbil’in o itirafı çocuklarıyla arasını bozacak cinsten. Eski evliliği hakkında ‘’Babası zengin diye evlendim’’ dedi. İşte haberin tüm detayları…
Ünlü Psikolog Gökhan Çınar’ın sorularını tüm açıklığıyla yanıtlayan Mehmet Ali Erbil öyle bir itirafta bulundu ki duyanlar ‘’çocuğuyla arası bozulacak’’ dedi. Evlilikleri ve çocukları hakkında bol bol konuşan Mehmet Ali Erbil zaman zaman gözyaşlarına boğulurken zaman zamanda kahkaha attı.
Pek çok olayla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu hakkında ‘’Babası zengin diye evlendim’’ dedi. Daha önce de birçok olayda adı anılan Mehmet Ali Erbil gündemden düşmeyi bilmiyor.
Daha Fazlası İçin Bir Sonraki Sayfaya Geçiniz>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.