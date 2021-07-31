Gelinlik Defilesi Boğaz'da Gerçekleşti Kimler yoktu ki, Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Şevval Şahin ve Selin Ciğerci hepsi...
Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer ve Şevval Şahin, İstanbul boğazının en güzel yeri olan Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan gelinlik defilesinde podyuma çıktı. Defilenin sürprizi Selin Ciğerci oldu.
Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer ve Şevval Şahin, İstanbul boğazının en güzel yeri olan Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan gelinlik defilesinde podyuma çıktı. Defilenin sürprizi Selin Ciğerci oldu.
İSTANBUL (İGFA) - Koreografisini Serkan ve Gökhan Duman kardeşlerin üstlendiği muhteşem defilede Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer ve Şevval Şahin birbirinden güzel gelinlikleri tanıtırken defilenin sürprizi siyah gelinlikle podyuma çıkan Selin Ciğerci oldu.
Boğazın harika atmosferinde yapılan defile sonrası heyecanını dile getiren Özge Ulusoy podyumda olmayı özlediğini söylerken Şebnem Schaefer sergilenen gelinlik modellerin çok beğendiğini dile getirdi.
Dünyayı gezen Şevval Şahin böyle bir atmosferde kendisini podyuma çıkardığı için Serkan Duman'a teşekkür ederken Selin Ciğerci profesyonel modellerde podyumda olmanın keyfini yaşadığını dile getirdi.
31 Tem 2021 - 22:20 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.