01 Ağu 2021 - 08:27 Güncelleme: 01 Ağu 2021 - 08:28
Ege'de Korkutan Deprem! Datça 4.5’la sallandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yangınlarla mücadele eden Muğla, bir de depremle sallandı. Datça'da meydana gelen depremin 4.5 şiddetinde olduğu bildirildi.
Çevre illerden de hissedilen deprem büyük korku ve paniğe yol açtı.
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01 Ağu 2021 - 08:27 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.