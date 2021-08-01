- 01 Ağu 2021 - 08:27 G: 01 Ağu 2021 - 08:28

Ege'de Korkutan Deprem! Datça 4.5’la sallandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Yangınlarla mücadele eden Muğla, bir de depremle sallandı. Datça'da meydana gelen depremin 4.5 şiddetinde olduğu bildirildi.

Çevre illerden de hissedilen deprem büyük korku ve paniğe yol açtı.

01 Ağu 2021 - 08:27 - Gündem

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