Ege'de Korkutan Deprem! Datça 4.5’la sallandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yangınlarla mücadele eden Muğla, bir de depremle sallandı. Datça'da meydana gelen depremin 4.5 şiddetinde olduğu bildirildi.

Çevre illerden de hissedilen deprem büyük korku ve paniğe yol açtı.