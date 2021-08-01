Ankara ve Türkiye'de Koronavirüs Yine Patladı! Vakalar 0'lanıyordu... Öyle Bir Yükseldi ki; Herkes Şok İçerisinde Bakakaldı! Son Durum Şaşkına Çeviriyor...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosuna dair paylaşım yaptı. 31 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan son 24 saati kapsayan verilere göre yeni vaka sayısı 22.332 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı ise 79 olarak kendini gösterdi.

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