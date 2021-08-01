Ankara ve Türkiye'de Koronavirüs Yine Patladı! Vakalar 0'lanıyordu... Öyle Bir Yükseldi ki; Herkes Şok İçerisinde Bakakaldı! Son Durum Şaşkına Çeviriyor...
Türkiye ve Ankara genelinde koronavirüs vaka sayıları düne göre sert bir şekilde artış gösterdi. 31 Temmuz 2021 tarihinde kaydedilen 24 saatlik veriler ışığında 22.332 vaka tespiti yapılırken, yine 20.000 sınırının aştığı görülmüş oldu. Vefat sayısı 79 olarak kendini gösterirken, iyileşen hasta sayısı 5.752 olarak kayıtlara geçti. Vakalar 0'lanacak gibi dururken, bu sert artış herkesi şaşkına çevirdi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosuna dair paylaşım yaptı. 31 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan son 24 saati kapsayan verilere göre yeni vaka sayısı 22.332 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı ise 79 olarak kendini gösterdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.