"Kurtlar Vadisi Tekrar Başlıyor" Deniliyordu! O İsim Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Tüm Her Şey Yıkıldı... Artık Orada Göreceğiz!
Kurtlar Vadisi ile ilgili olarak günlerdir oldukça fazla iddia gündeme gelmiş durumda. Uzun zamandan beri tekrar başlaması beklenen fakat gerek kadrodaki birçok kişinin gerçek hayatta vefat etmiş olması, farklı dizilerde yer alması gibi sebeplerle dizinin başlamasına imkansız olarak bakılıyordu. Sonrasında yeni kadroyla başlayacağı iddiası ortaya atıldı. Bu iddiaların gerçekliği araştırılırken, kadrodaki o isim öyle bir hareket yaptı ki; tüm her şey resmen yıkıldı.
"Kurtlar Vadisi Tekrar Başlıyor" iddiaları karşısında şaşkına dönen izleyiciler; dizinin efsane oyuncusunun yaptığı hareketle birlikte daha da şaşkına döndü. İddialar gerçek mi? Sorusu gündem olurken ve çok fazla araştırılırken; herkesi şaşırtan o gerçek ortaya çıktı! Meğer o oyuncu...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.