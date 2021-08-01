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01 Ağu 2021 - 10:18

"Kurtlar Vadisi Tekrar Başlıyor" Deniliyordu! O İsim Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Tüm Her Şey Yıkıldı... Artık Orada Göreceğiz!

Kurtlar Vadisi ile ilgili olarak günlerdir oldukça fazla iddia gündeme gelmiş durumda. Uzun zamandan beri tekrar başlaması beklenen fakat gerek kadrodaki birçok kişinin gerçek hayatta vefat etmiş olması, farklı dizilerde yer alması gibi sebeplerle dizinin başlamasına imkansız olarak bakılıyordu. Sonrasında yeni kadroyla başlayacağı iddiası ortaya atıldı. Bu iddiaların gerçekliği araştırılırken, kadrodaki o isim öyle bir hareket yaptı ki; tüm her şey resmen yıkıldı.