"Müge Anlı'nın Avukatı Rahmi Özkan Öldü" Milyonlar Şok Geçirdi, Müge Anlı Dayanamadı ve Açıkladı! Mavi Klaket...
ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonların keyifle izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatıyla ilgili olarak akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı. Rahmi Özkan öldü mü? Rahmi özkan vefat mı etti? Rahmi özkan öldü? Tarzında çıkan iddialar Müge Anlı'nın açıklama yapmasına sebep oldu, sosyal medya karıştı.
ATV ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen ve gündüz kuşağının en çok izlenen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ekibinde yer alan avukat Rahmi Özkan'ın vefat ettiğine dair haberler sosyal medyayı birbirine kattı. Çıkan haberlere Müge Anlı'dan cevap gelirken; sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Anlı'nın Mavi Klaket detayı dikkat çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.