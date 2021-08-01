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01 Ağu 2021 - 11:03

"Müge Anlı'nın Avukatı Rahmi Özkan Öldü" Milyonlar Şok Geçirdi, Müge Anlı Dayanamadı ve Açıkladı! Mavi Klaket...

ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonların keyifle izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programının avukatıyla ilgili olarak akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı. Rahmi Özkan öldü mü? Rahmi özkan vefat mı etti? Rahmi özkan öldü? Tarzında çıkan iddialar Müge Anlı'nın açıklama yapmasına sebep oldu, sosyal medya karıştı.