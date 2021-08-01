Survivor Ayşe Yüksel Bitti! Tamamen Tükendi... 3 Gündür Yok! Aleyna Kalaycıoğlu Resmen Darbe Yapmıştı, Neler Oluyor?

Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden olan ve hemen hemen yaptığı, söylediği her şeyle gündeme gelen Ayşe; Survivor'dan sonra Instagram'da rüzgar estirse de; Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok gerisinde kalmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve Aleyna ile kıyasıya bir rekabet içerisine girerek günde en az 2-3 story paylaşımı yapan Ayşe...

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