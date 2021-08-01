Survivor Ayşe Yüksel Bitti! Tamamen Tükendi... 3 Gündür Yok! Aleyna Kalaycıoğlu Resmen Darbe Yapmıştı, Neler Oluyor?
Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun sıkı rekabeti ada sonrasında gerçek hayata, sosyal medyaya taşınmıştı. Bunun sonrasında Ayşe Yüksel; gerek beğeni sayıları, gerek yorumlar ve gerek magazin gündeminde yer edinmesiyle birlikte Aleyna'nın oldukça gerisinde kalmıştı... Peki, Ayşe'ye ne oldu?
Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden olan ve hemen hemen yaptığı, söylediği her şeyle gündeme gelen Ayşe; Survivor'dan sonra Instagram'da rüzgar estirse de; Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok gerisinde kalmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve Aleyna ile kıyasıya bir rekabet içerisine girerek günde en az 2-3 story paylaşımı yapan Ayşe...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.