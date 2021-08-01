- 01 Ağu 2021 - 13:21 G: 01 Ağu 2021 - 13:34

Survivor Ayşe Yüksel Bitti! Tamamen Tükendi... 3 Gündür Yok! Aleyna Kalaycıoğlu Resmen Darbe Yapmıştı, Neler Oluyor?

Survivor Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun sıkı rekabeti ada sonrasında gerçek hayata, sosyal medyaya taşınmıştı. Bunun sonrasında Ayşe Yüksel; gerek beğeni sayıları, gerek yorumlar ve gerek magazin gündeminde yer edinmesiyle birlikte Aleyna'nın oldukça gerisinde kalmıştı... Peki, Ayşe'ye ne oldu?

Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden olan ve hemen hemen yaptığı, söylediği her şeyle gündeme gelen Ayşe; Survivor'dan sonra Instagram'da rüzgar estirse de; Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok gerisinde kalmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve Aleyna ile kıyasıya bir rekabet içerisine girerek günde en az 2-3 story paylaşımı yapan Ayşe...

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01 Ağu 2021 - 13:21 Ankara- Yaşam

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