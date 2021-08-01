Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Elbisesiz ŞOK Fotoğraf Serisi! Vücut Hatları Öyle Belli Oldu ki; Milyonlar "Kalp Krizi Geçiriyorum" Yorumları Yaptı!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyayı yakmaya devam ediyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan Survivor yarışmacılarından olan Aleyna Kalaycıoğlu, paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekerken; Gönderilerinde genel olarak elbise tercihinde bulunması ama bu seride elbisesiz olması şaşırttı. Görenler, vücut hatlarına çok sayıda yorum yaptı. Survivor öncesi ve sonrası fotoğrafların yer aldığı seriyi sizler için derledik!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, paylaştığı fotoğraf serisiyle birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Paylaştığı seriyle birlikte "ne yapıyorsun aleyna?", "bunlar nasıl vücut hatları" gibi birçok olumlu yorum yapıldı.
O Fotoğraflar için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.