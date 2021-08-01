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01 Ağu 2021 - 17:12

Yasak Elma'da Büyük Şok! Tam 4 İsim Birden Gitti, Dizi Başlamadan Bitti! İzleyenler; Bu Ayrılık Depremi Karşısında Donup Kaldı...

Yasak Elma dizisine yönelik yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. İlk olarak diziye yönelik yaprak dökümü yaşandığına dair ayrılık haberleri ardı ardına sıralandı. Hemen sonrasında ardı ardına yapılan transferler kafa karıştırdı. Son alınan haberlere göre ise dizide yine bir yaprak dökümü yaşanıyor. Yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenmekte olan Yasak Elma dizisi, 5.sezonda sürpriz isimlerini kaybetti. Yeni sezonda nasıl bir performans sergileneceğine dair hiçbir yorum yapılamıyor.