Yasak Elma'da Büyük Şok! Tam 4 İsim Birden Gitti, Dizi Başlamadan Bitti! İzleyenler; Bu Ayrılık Depremi Karşısında Donup Kaldı...
Yasak Elma dizisine yönelik yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. İlk olarak diziye yönelik yaprak dökümü yaşandığına dair ayrılık haberleri ardı ardına sıralandı. Hemen sonrasında ardı ardına yapılan transferler kafa karıştırdı. Son alınan haberlere göre ise dizide yine bir yaprak dökümü yaşanıyor. Yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenmekte olan Yasak Elma dizisi, 5.sezonda sürpriz isimlerini kaybetti. Yeni sezonda nasıl bir performans sergileneceğine dair hiçbir yorum yapılamıyor.
FOX TV'de hafızalardan silinmeyecek kadar güzel ve etkili bir sezon finali yaparak sezona ara veren Yasak Elma; yeni sezonda muhteşem bir şekilde duruş sergileyecekken, tekrar bir ayrılık şokuyla karşı karşıya kaldı.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.