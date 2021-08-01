01 Ağu 2021 - 18:04 Güncelleme: 01 Ağu 2021 - 18:12
Songül Karlı Kalp Atışını Yavaşlattı! Adı EDHO'nun Hızırıyla Anılıyordu, Yangının İçerisinde Kaldı! Milyonlarca Hayranı Şok...
Magazin gündeminin en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Songül Karlı, önce EDHO'nun Hızır'ıyla anılarak, sonra bikinili yakalanarak, devamında ise oğluyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Bu kez acı bir şekilde gündeme gelen Songül Karlı, hayranlarına büyük korku yaşattı..
Songül Karlı; magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmezken, konser için gittiği o ilçede büyük bir facianın önünden döndü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.