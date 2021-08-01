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01 Ağu 2021 - 18:04

Songül Karlı Kalp Atışını Yavaşlattı! Adı EDHO'nun Hızırıyla Anılıyordu, Yangının İçerisinde Kaldı! Milyonlarca Hayranı Şok...

Magazin gündeminin en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Songül Karlı, önce EDHO'nun Hızır'ıyla anılarak, sonra bikinili yakalanarak, devamında ise oğluyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Bu kez acı bir şekilde gündeme gelen Songül Karlı, hayranlarına büyük korku yaşattı..