Hande Erçel Bitti! Fahriye Evcen'den Son Atak Geldi... Büyük Savaş Başlıyor! Artık Ne Erçel, Ne de Dizileri...
Verdiği çok uzun aranın sonrasında radikal bir karar alarak artık rest çeken Fahriye Evcen, kaybettiği tahtını tekrardan almaya geliyor. Yokluğunda Hande Erçel'in öne çıktığı Fahriye Evcen; önce sosyal medyada kraliçeliğini tekrar alırken şimdi de televizyonda alacak. Peki, Fahriye Evcen'in o projesi ne?
Oğlu Karan'ın dünyaya gelmesi ve mental yorgunluğu sebebiyle uzun süredir hem sosyal medyadan hem de televizyondan uzaklaşan bir zamanların en popüler oyuncusu Fahriye Evcen yaklaşık 6-7 ay önce sosyal medyada kendini aktif bir şekilde göstermeye başladı. Evcen'in yokluğunda ortaya çıkan ve "en popüler" unvanını almayı başaran Hande Erçel; bu unvanını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.