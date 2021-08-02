Hande Erçel Bitti! Fahriye Evcen'den Son Atak Geldi... Büyük Savaş Başlıyor! Artık Ne Erçel, Ne de Dizileri...

Oğlu Karan'ın dünyaya gelmesi ve mental yorgunluğu sebebiyle uzun süredir hem sosyal medyadan hem de televizyondan uzaklaşan bir zamanların en popüler oyuncusu Fahriye Evcen yaklaşık 6-7 ay önce sosyal medyada kendini aktif bir şekilde göstermeye başladı. Evcen'in yokluğunda ortaya çıkan ve "en popüler" unvanını almayı başaran Hande Erçel; bu unvanını kaybetti.

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