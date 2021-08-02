- 02 Ağu 2021 - 20:22

Hande Erçel Bitti! Fahriye Evcen'den Son Atak Geldi... Büyük Savaş Başlıyor! Artık Ne Erçel, Ne de Dizileri...

Verdiği çok uzun aranın sonrasında radikal bir karar alarak artık rest çeken Fahriye Evcen, kaybettiği tahtını tekrardan almaya geliyor. Yokluğunda Hande Erçel'in öne çıktığı Fahriye Evcen; önce sosyal medyada kraliçeliğini tekrar alırken şimdi de televizyonda alacak. Peki, Fahriye Evcen'in o projesi ne?

Oğlu Karan'ın dünyaya gelmesi ve mental yorgunluğu sebebiyle uzun süredir hem sosyal medyadan hem de televizyondan uzaklaşan bir zamanların en popüler oyuncusu Fahriye Evcen yaklaşık 6-7 ay önce sosyal medyada kendini aktif bir şekilde göstermeye başladı. Evcen'in yokluğunda ortaya çıkan ve "en popüler" unvanını almayı başaran Hande Erçel; bu unvanını kaybetti. 

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02 Ağu 2021 - 20:22 Ankara- Yaşam

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