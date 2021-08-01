Defne Samyeli Yakıp Yıkıyordu, Artık Tahtını Kızı Aldı! Deren Talu Kıyafetlerini Çıkarıp Pembe Bikinisiyle Sosyal Medyayı Titretti!
Akıncı dizisinde hayat verdiği Didem karakteri sayesinde son dönemde yıldızı beklenmedik bir şekilde patlayan ve sosyal medyanın gündemine oturan Defne Samyeli'nin 24 yaşındaki büyük kızı Deren Talu, annesinden tahtı aldı.
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu, uzunca süredir Baran Tınaz ile yaşadığı aşkla anılıyordu. Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan ünlüler arasında yerini alan Talu, paylaşımlarıyla mest etmeye devam ediyor. Şimdilerde sezonun yoğunluk ve yorgunluğunu tatilde atan güzel oyuncu, bikinili pozlarını hayranlarıyla paylaştı. Pembe bikinisi ve düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri kendi üzerine çekmeyi başaran Deren Talu, bir saat içerisinde resmen beğeni rekoru kırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.