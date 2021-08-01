Defne Samyeli Yakıp Yıkıyordu, Artık Tahtını Kızı Aldı! Deren Talu Kıyafetlerini Çıkarıp Pembe Bikinisiyle Sosyal Medyayı Titretti!

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu, uzunca süredir Baran Tınaz ile yaşadığı aşkla anılıyordu. Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan ünlüler arasında yerini alan Talu, paylaşımlarıyla mest etmeye devam ediyor. Şimdilerde sezonun yoğunluk ve yorgunluğunu tatilde atan güzel oyuncu, bikinili pozlarını hayranlarıyla paylaştı. Pembe bikinisi ve düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri kendi üzerine çekmeyi başaran Deren Talu, bir saat içerisinde resmen beğeni rekoru kırdı.

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