Bülent Ersoy Fena İfşalandı! Yıllar Sonra İlk Kez Makyajsız Yakalandı, Ödediği Hesapla Şoktan Şoka Soktu! "Kaç Asgari Ücret?"
Sanat müziğinin Diva'sı olan Bülent Ersoy, Bodrum Torba'da ifşalandı. Objektiflere yakalanan sanatçı makyajsız haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Devamında ise ödediği hesapla birlikte büyük tepki topladı. Twitter'da hesabın tutarını duyanlar "kaç asgari ücret ediyor?" Diye soru yöneltti.
Arkadaşlarıyla toplandığı yemekte uzun zaman sonra ilk defa makyajsız bir şekilde yakalanan ve ifşalanan Bülent Ersoy, makyajsız haliyle herkesi şoka soktu. Birinci şoku atlatıp, asıl konuya odaklananlar ise bu kez ödediği hesabın tutarıyla 2. şoku yaşadı! İşte Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve ödediği hesap...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.