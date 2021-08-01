Bülent Ersoy Fena İfşalandı! Yıllar Sonra İlk Kez Makyajsız Yakalandı, Ödediği Hesapla Şoktan Şoka Soktu! "Kaç Asgari Ücret?"

Arkadaşlarıyla toplandığı yemekte uzun zaman sonra ilk defa makyajsız bir şekilde yakalanan ve ifşalanan Bülent Ersoy, makyajsız haliyle herkesi şoka soktu. Birinci şoku atlatıp, asıl konuya odaklananlar ise bu kez ödediği hesabın tutarıyla 2. şoku yaşadı! İşte Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve ödediği hesap...

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