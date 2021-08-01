- 01 Ağu 2021 - 19:29 G: 01 Ağu 2021 - 19:36

Masterchef Somer Şef'i Sonunda Çileden Çıkarıp Delirttiler! Az Kalsın Güveci Kafasına Vuruyordu, Stüdyoda Gergin Anlar!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığıyla TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye 2021 büyük bir hız ve heyecanla devam ediyor. Somer Divrioğlu, Danilo, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olarak yer aldığı Masterchef'te Somer Şef'i sonundan çileden çıkarıp delirttiler. O Yarışmacının sorduğu soru; Somer Şef'i neredeyse krize sürüklüyordu.

Yarışmacılarla olabildiği kadar ılımlı bir muhabbet kuran Somer Şef; çok nadir de olsa kızabiliyor. Asıl kızan isim genel olarak Mehmet Şef olurken, Somer Şef'i bu kez sakinleştiren isim Mehmet Şefti. Peki, Somer Şef neden bu kadar sinirlendi? Nasıl bir soru soruldu? 

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01 Ağu 2021 - 19:29 Ankara- Yaşam

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