Masterchef Somer Şef'i Sonunda Çileden Çıkarıp Delirttiler! Az Kalsın Güveci Kafasına Vuruyordu, Stüdyoda Gergin Anlar!

Yarışmacılarla olabildiği kadar ılımlı bir muhabbet kuran Somer Şef; çok nadir de olsa kızabiliyor. Asıl kızan isim genel olarak Mehmet Şef olurken, Somer Şef'i bu kez sakinleştiren isim Mehmet Şefti. Peki, Somer Şef neden bu kadar sinirlendi? Nasıl bir soru soruldu?

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