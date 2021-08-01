Survivor İsmail Balaban'ın Özel Hayatına Dair Büyük İfşa! Yaşanan Flaş Gelişme Herkesi Şoka Soktu... "Yine mi?"
Survivor 2021'in şampiyonu olan ve sosyal medyayı yakıp kavuran İsmail Balaban, yarışma süresi içerisinde nişanlısıyla yaşadığı olaylarla gündeme gelmiş ve haftalarca konuşulmuştu. Balaban'ın özel hayatına dair büyük ifşa yapıldı.
Survivor yarışmasıyla birlikte tanınan İsmail Balaban, annesinin nişanlısı ile ilgili söylediği; "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Tam bir yılan. Beni burada öldürdüler oğlum. Ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözleriyle çok büyük şok yaşamış; daha sonrasında ise nişanlısıyla görüşmüştü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.