Survivor İsmail Balaban'ın Özel Hayatına Dair Büyük İfşa! Yaşanan Flaş Gelişme Herkesi Şoka Soktu... "Yine mi?"

Survivor yarışmasıyla birlikte tanınan İsmail Balaban, annesinin nişanlısı ile ilgili söylediği; "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Tam bir yılan. Beni burada öldürdüler oğlum. Ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözleriyle çok büyük şok yaşamış; daha sonrasında ise nişanlısıyla görüşmüştü.

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