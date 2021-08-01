01 Ağu 2021 - 20:43 Güncelleme: 01 Ağu 2021 - 20:52
Zuhal Topal'a FOX TV Darbesi! Çok Büyük Ayıp Yapıldı! Zuhal Topal Bavulunu, Çantasını Topladı Ve... "Yazık!"
Uzun zamandır ekranlarda olan ve yaptığı farklı konsept programlarla birlikte adından sık sık söz ettiren ve çok sayıda insanın sevgisini kazanmayı başaran güzel sunucu Zuhal Topal'a FOX TV darbesi geldi. Hayranları "yazık" yorumları yaptı.
Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ve gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden olan Zuhal Topal, birçok kadın tarafından "evimizin kızı" olarak sevilen bir isim. Güzel sunucu, uzun zamandır FOX TV'de program yaparken, bugün FOX TV'den bir darbe geldiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.