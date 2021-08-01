- 01 Ağu 2021 - 20:43 G: 01 Ağu 2021 - 20:52

Zuhal Topal'a FOX TV Darbesi! Çok Büyük Ayıp Yapıldı! Zuhal Topal Bavulunu, Çantasını Topladı Ve... "Yazık!"

Uzun zamandır ekranlarda olan ve yaptığı farklı konsept programlarla birlikte adından sık sık söz ettiren ve çok sayıda insanın sevgisini kazanmayı başaran güzel sunucu Zuhal Topal'a FOX TV darbesi geldi. Hayranları "yazık" yorumları yaptı.

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ve gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden olan Zuhal Topal, birçok kadın tarafından "evimizin kızı" olarak sevilen bir isim. Güzel sunucu, uzun zamandır FOX TV'de program yaparken, bugün FOX TV'den bir darbe geldiği öğrenildi. 

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01 Ağu 2021 - 20:43 Ankara- Yaşam

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