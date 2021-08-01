Zuhal Topal'a FOX TV Darbesi! Çok Büyük Ayıp Yapıldı! Zuhal Topal Bavulunu, Çantasını Topladı Ve... "Yazık!"

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ve gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden olan Zuhal Topal, birçok kadın tarafından "evimizin kızı" olarak sevilen bir isim. Güzel sunucu, uzun zamandır FOX TV'de program yaparken, bugün FOX TV'den bir darbe geldiği öğrenildi.

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