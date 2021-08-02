Bitcoin Madenciliği Artık Daha Fazla Kazandırıyor! Fiyatlar Artacak Mı? Madenciliğe Girmeye Değer Mi?

Temmuz ayı itibariyle Bitcoin (BTC) madencilerinin kazançları artıyor. Haziran ayına göre daha fazla kazanç elde eden madenciler satışlarını da azalttı. Üstelik Çin baskısıyla birlikte düşen küresel hash oranı yeniden normal seviyelere dönüyor. Peki tüm bu gelişmeler Bitcoin (BTC) fiyatını nasıl etkileyecek?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin fiyatı The Bitcoin Word etkinliğinin beklentisiyle birlikte 29.000 dolar dibinden çıktı. Geçtiğimiz hafta itibariyle ciddi bir yükseliş yakalayan fiyat, Amazon söylentilerini son derece iyi kullandı. Üstelik Amazon kripto paralarla ilgilendiğini resmi olarak teyit etmiş oldu.

Fiyatın 40.600 üzerinde tutunmasıyla birlikte yeni FUD yağmuru başlamadan önümüzdeki hafta yeşil bir piyasa ön görülüyor. Fiyatın 44.000 dolar üzerinde günlük kapanış yapması ise birçok analist tarafından yeni yükselen trendin teyidi olarak kabul edilecek.

Bitcoin (BTC) Madencileri

Madencilerin birkaç hafta önce ciddi satışlar yaptığını ve fiyatı 29.700 seviyelerine kadar çektiğini biliyoruz. CryptoQuant tarafından sağlanan veriler, ilgili düşüşün madencilerden kaynaklı oluşan baskıdan doğduğunu teyit etti.

Ancak artık Bitcoin madencileri daha fazla para kazanmaya başladı. Elbette bu durum elinde Bitcoin (BTC) tutan madencilerin de sayısını artırdı. Üstelik Çin’den kaçan üreticilerin zaman kaybetmeden Kazakistan ve Amerika’da madenciliğine devam etmesi hash seviyesini ciddi anlamda yükseltti. Birkaç ay içinde yeniden 170 EH/s seviyeleri görülebilir. Güncel olarak 110 EH/s bandında üretim geri dönüşün sinyallerini veriyor.

Haziran ayında 839 Milyon dolar kazanan Bitcoin (BTC) madencileri, temmuz ayında yeniden 1 Milyar dolar sınırına yaklaştı. İşlem ücretleri dahil Temmuz toplam kazancı tam 971 Milyon dolar oldu. Ancak halen ATH noktası olan 1,75 Milyar dolara çok var. Fiyat yükselişiyle birlikte madencilerin üzerindeki satış baskısının azalması ve kazançların artması birçok analist tarafından bekleniyor.

Madencilerin ellerindeki varlıkları hold etmesi yani satmaması son derece önemli, geçtiğimiz aylarda Çin baskısıyla birlikte madencilerin nasıl yüklü satışlar yaptığını ve fiyatı olumsuz yönde ne denli etkilediğini tecrübe ettik. Tüm kripto para yatırımcıları Çin hash gücünün zayıflamasıyla birlikte bu tarz şokların ortadan kalkmasını umuyor.