ASKİ Ankara Su Kesintileri: 2 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 2 Ağustos 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da şehrin farklı ilçelerinde ve bölgelerinde yaşanan su kesintileri gündemdeki önemini korumaya devam ediyor. Başkentte su ve kanalizasyon işlerinde çalışmalarına devam eden ASKİ, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağını önceden haber veriyor. Vatandaşların su kesintilerine hazırlıklı olması ve mağduriyet yaşamaması için önceden bildirim yapan ASKİ 2 Ağustos 2021 tarihinde de duyurusunu yaptı. 2 Ağustos 2021 Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? gibi soruların yanıtları haberimizde…