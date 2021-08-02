2 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Çeşitli nedenlerle elektrik kesintisi yaşamaya devam eden başkent Ankaralılar, internet üzerinden elektrik kesintilerini takip ediyor. 2 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanırken vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Sizde kesinti olan bölgelerin nereler olduğunu merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...
Ankara 2 Ağustos 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Çeşitli nedenlerle elektrik kesintisi yaşamaya devam eden başkent Ankaralılar, internet üzerinden elektrik kesintilerini takip ediyor. 2 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanırken vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. EDAŞ tarafından planlı olarak yapılan elektrik kesintilerinde konuyla ilgili detaylar vatandaşlara aktarılarak yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlanıyor. 2 Ağustos 2021 Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?
02 Ağu 2021 - 09:22 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.