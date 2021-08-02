- 02 Ağu 2021 - 09:22 G: 02 Ağu 2021 - 09:25

2 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Çeşitli nedenlerle elektrik kesintisi yaşamaya devam eden başkent Ankaralılar, internet üzerinden elektrik kesintilerini takip ediyor. 2 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanırken vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Sizde kesinti olan bölgelerin nereler olduğunu merak ediyorsanız haberimize göz atmalısınız. İşte detaylar...

Ankara 2 Ağustos 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Çeşitli nedenlerle elektrik kesintisi yaşamaya devam eden başkent Ankaralılar, internet üzerinden elektrik kesintilerini takip ediyor. 2 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanırken vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. EDAŞ tarafından planlı olarak yapılan elektrik kesintilerinde konuyla ilgili detaylar vatandaşlara aktarılarak yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlanıyor. 2 Ağustos 2021 Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?

02 Ağu 2021 - 09:22 - Yaşam

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