Ziraat Bankası’ndan Ankara’nın Merkezinde “Bedava Gibi” Konut! 160.000 TL’ye Satılıyor, 95 Metrekare! Hemen Sahip Olabilirsiniz…
Ziraat Bankası; Ankara’nın merkezinde neredeyse “bedava gibi” bir konut satışı gerçekleştiriyor. Sincan Malazgirt Mahallesi üzerinde yer alan, merkezi konumda bulunan bu konut için istenen tutar sadece 160.000 TL. İcra dairesi aracılığıyla değil, direkt olarak banka bünyesinde satışı gerçekleştirilen konut için hemen teklif verebilirsiniz.
Ankara’nın merkezinde Ziraat Bankası aracılığıyla oldukça uygun fiyat karşılığında konut sahibi olma imkanınız var. Sincan’da yer alan Malazgirt Mahallesi’nde oldukça merkezi konumda yer alan 95 metrekarelik apartman dairesi; 160.000 TL bedelle satılıyor. Nasıl satın alabileceğiniz ve diğer tüm detayları ileriki sayfalarda sizler için tek tek anlattık
Detaylar ve satın alım bilgileri için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.