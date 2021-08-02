Ziraat Bankası’ndan Ankara’nın Merkezinde “Bedava Gibi” Konut! 160.000 TL’ye Satılıyor, 95 Metrekare! Hemen Sahip Olabilirsiniz…

Ankara’nın merkezinde Ziraat Bankası aracılığıyla oldukça uygun fiyat karşılığında konut sahibi olma imkanınız var. Sincan’da yer alan Malazgirt Mahallesi’nde oldukça merkezi konumda yer alan 95 metrekarelik apartman dairesi; 160.000 TL bedelle satılıyor. Nasıl satın alabileceğiniz ve diğer tüm detayları ileriki sayfalarda sizler için tek tek anlattık

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