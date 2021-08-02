Demet Özdemir’in Sevgilisi Oğuzhan Koç Öyle Bir Şey Yaptı ki; Milyonlar Sadece Bakmakla Yetindi! Meğer Oğuzhan Koç Neymiş…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle oyunculuk kariyerinde büyük bir basamak atlamayı başaran Demet Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç öyle bir şey yaptı ki görenler şok oldu. Sadece bakmakla yetinen milyonlar arasında kimileri özenirken kimileri de kıskandı. Bakın Oğuzhan Koç meğerse neymiş…
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra ününe ün katan ve finale dek dizinin baş rolünde yerini korumayı başaran Demet Özdemir, dijital platformda yer alan bir dizide yer almak için hazırlanıyor. Son olarak gündeme sevgilisi Oğuzhan Koç’la Kapadokya’da verdiği pozlarla gelen Demet Özdemir gündemden düşmüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.