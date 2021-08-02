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02 Ağu 2021 - 13:47

Demet Özdemir’in Sevgilisi Oğuzhan Koç Öyle Bir Şey Yaptı ki; Milyonlar Sadece Bakmakla Yetindi! Meğer Oğuzhan Koç Neymiş…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle oyunculuk kariyerinde büyük bir basamak atlamayı başaran Demet Özdemir’in sevgilisi Oğuzhan Koç öyle bir şey yaptı ki görenler şok oldu. Sadece bakmakla yetinen milyonlar arasında kimileri özenirken kimileri de kıskandı. Bakın Oğuzhan Koç meğerse neymiş…