- 02 Ağu 2021 - 14:26 G: 02 Ağu 2021 - 14:27

Galatasaray’da İki Yıldıza Kapı Gösterildi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Açıklamaları Şu Şekilde...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin kendilerine kulüp bulmalarını ilettiklerini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nde konuştu. Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin geleceğiyle ilgili konuşan Elmas iki oyuncunun da mali açıdan kadro planlarında yer almadığını dile getirdi.

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek kısa sürede kendilerine kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yolları ayırırız. Bu yönetim kararıdır, iki oyuncuyu da mali olarak gelecek sezon kadrosunda düşünmüyoruz."

02 Ağu 2021 - 14:26 - Spor

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