Hangi Durumlarda Evlenilmez? Hangi Akraba İle Evlenilmez? Hepatit C Taşıyıcısı Evlenebilir Mı?

Evlilik hazırlıklarından en önemlisinin çiftlerin evlenmeden önce almaları gereken tarama testleri olduğu uzmanlar tarafından sık sık hatırlatılıyor. koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirilen bu kontroller evlilik hazırlığında olan vatandaşların da en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türk Medeni Kanunu’na göre evlenecek kişilerden sağlık raporu istenmesi zorunlu tutuluyor. Buna göre hangi durumlarda evlenilmez? Dinimize göre hangi akraba ile evlenilmez? Hepatit C taşıyıcısı evlenebilir mi?