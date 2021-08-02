- 02 Ağu 2021 - 15:30 G: 02 Ağu 2021 - 16:06

Masterchef Danilo Şef’ten Çok Büyük Hareket! Kadın Yarışmacıya Öyle Bir Dokundu ki; Resmen Mutluluk Saçtı! Hayranları Hüngür Hüngür Ağladı!

Her sezon olduğu gibi bu sezona da büyük bir heyecanla giriş yapan Masterchef’te öyle bir olay yaşandı ki! Danilo Şef’in o hareketi tebrik edildi. Kadın yarışmacıya öyle bir dokundu ki resmen mutluluk saçtı. Hayranlarını hüngür hüngür ağlattı. İşte haberin tüm detayları…

Yarışmacılar Kendi Yaptıkları Yemekten Tatmin Olmadı! Moralleri Danilo Şef Topladı!

İlk olarak 2018 yılında ekranlara gelen ve ekranlara geldiği günden bu yana oldukça sevilerek izlenen Masterchef yarışmasında öyle bir olay yaşandı ki kimse kendini tutamadı. TV8’in en başarılı yarışmalarından biri olan Masterchef’te yine hem çok gergin hem de bol rekabetli anlar yaşandı. Üçlü eleme turlarının tamamlandığı Masterchef yarışmasında finale çıkan isim belli olurken Danilo Şef’in kadın yarışmacıya dokunuşu ve söyledikleri büyük moral oldu. İşte o merak edilen anlar…

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02 Ağu 2021 - 15:30 Ankara- Yaşam

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