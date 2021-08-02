Masterchef Danilo Şef’ten Çok Büyük Hareket! Kadın Yarışmacıya Öyle Bir Dokundu ki; Resmen Mutluluk Saçtı! Hayranları Hüngür Hüngür Ağladı!
Her sezon olduğu gibi bu sezona da büyük bir heyecanla giriş yapan Masterchef’te öyle bir olay yaşandı ki! Danilo Şef’in o hareketi tebrik edildi. Kadın yarışmacıya öyle bir dokundu ki resmen mutluluk saçtı. Hayranlarını hüngür hüngür ağlattı. İşte haberin tüm detayları…
İlk olarak 2018 yılında ekranlara gelen ve ekranlara geldiği günden bu yana oldukça sevilerek izlenen Masterchef yarışmasında öyle bir olay yaşandı ki kimse kendini tutamadı. TV8’in en başarılı yarışmalarından biri olan Masterchef’te yine hem çok gergin hem de bol rekabetli anlar yaşandı. Üçlü eleme turlarının tamamlandığı Masterchef yarışmasında finale çıkan isim belli olurken Danilo Şef’in kadın yarışmacıya dokunuşu ve söyledikleri büyük moral oldu. İşte o merak edilen anlar…
Haberin Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.