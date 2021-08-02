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02 Ağu 2021 - 15:58

Masterchef Somer Şef İzleyicileri İyice Delirtti! Herkes Tepki Gösteriyor… Yarışmacıya Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Milyonlar “Bu Şova Ne Gerek Var” Dedi! Somer Şef’e Neler Oluyor

Yeni sezona hız kesmeden başlayan Masterchef izleyicilere heyecanı en doruk noktada hissettiriyor. Gerilimin, üzüntünün, mutluluğun ve en önemlisi de kıyasıya rekabetin hiç dinmediği Masterchef yarışmasında Somer Şef öyle bir hareket yaptı ki izleyenler delirdi. Görenler ‘’Bu şova ne gerek var’’ dedi. Masterchef jüri üyelerinden biri olan Somer Şef’in o hareketi ‘’Somer Şef’e neler oluyor?’’ sorusunu akıllara getirdi.