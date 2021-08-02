Masterchef Somer Şef İzleyicileri İyice Delirtti! Herkes Tepki Gösteriyor… Yarışmacıya Öyle Bir Hareket Yaptı ki; Milyonlar “Bu Şova Ne Gerek Var” Dedi! Somer Şef’e Neler Oluyor
Yeni sezona hız kesmeden başlayan Masterchef izleyicilere heyecanı en doruk noktada hissettiriyor. Gerilimin, üzüntünün, mutluluğun ve en önemlisi de kıyasıya rekabetin hiç dinmediği Masterchef yarışmasında Somer Şef öyle bir hareket yaptı ki izleyenler delirdi. Görenler ‘’Bu şova ne gerek var’’ dedi. Masterchef jüri üyelerinden biri olan Somer Şef’in o hareketi ‘’Somer Şef’e neler oluyor?’’ sorusunu akıllara getirdi.
Üç sezondur heyecanlı bir şekilde devam eden Masterchef’in bu sezonu da Survivor’un bitmesi ile yayına girdi. Reyting rekorları kıran ve izleyenleri ekran karşısında bağlayan TV yarışması Masterchef rekabet dolu anlarıyla devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.