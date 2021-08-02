Şeyma Subaşı Milyonların Hedefinde! Acun Ilıcalı Bile Buna Göz Yummayacak, Ülke O Haldeyken, Bodrum’da Sevgilisiyle Öyle Şeyler Yaptı ki, Milyonlar Ayaklandı!
Gündemden inmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı yine çok konuşuluyor. Bu sefer tüm Türkiye’nin dilinde olan Şeyma Subaşı ülke bu haldeyken bile paylaşımlarına ara vermedi. Hem de yangının çıkış noktalarından biri olan Bodrum’dan sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaşım yapan Şeyma Subaşı sosyal medyada da büyük bir tepki topladı.
Türkiye Manavgat’ta başlayan ve Bodrum, Marmaris gibi Türkiye’nin farklı yerlerinde çıkan yangın sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Hem maddi hem de manevi şekilde destek olmak için yangın alanlarına gelen insanların çabası gözleri yaşarttı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.