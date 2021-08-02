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02 Ağu 2021 - 16:57

Şeyma Subaşı Milyonların Hedefinde! Acun Ilıcalı Bile Buna Göz Yummayacak, Ülke O Haldeyken, Bodrum’da Sevgilisiyle Öyle Şeyler Yaptı ki, Milyonlar Ayaklandı!

Gündemden inmek nedir bilmeyen Şeyma Subaşı yine çok konuşuluyor. Bu sefer tüm Türkiye’nin dilinde olan Şeyma Subaşı ülke bu haldeyken bile paylaşımlarına ara vermedi. Hem de yangının çıkış noktalarından biri olan Bodrum’dan sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaşım yapan Şeyma Subaşı sosyal medyada da büyük bir tepki topladı.