Demet Akalın Önce Büyük Tepki Topladı, Sonra Takdir Edildi! Herkes Demet’i Konuşuyor… “Helal Olsun Demet Sana” Bugüne Kadar Bunu Yapan Tek Bir Ünlü Yok… “Bravo”
Gündemden düşmeyen isimler arasında yer alan Demet Akalın tüm tebrikleri topladı. Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlardan etkilenen insanlar, ağaçlar, hayvanlar tüm Türkiye’nin gözlerini yaşartmıştı. Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki hem taktirler topladı hem de hiçbir ünlünün yapmadığını yaptı. Görenler ‘’Helal olsun Demet sana’’ dedi. İşte herkesin merakla beklediği o haber…
Dört gün önce Türkiye’nin farklı noktalarından ateşe verilen ormanlar insanların evine kadar inmiş, pek çok evi yakıp kül ederken hayvanların ve bitkilerin de canına mal olmuştu. Tüyler ürperten bu olay gerçekleşirken pek çok insan gibi ünlüler de desteklerini esirgemedi. Destek veren isimler arasında Demet Akalın’da vardı. Akalın öyle bir şey yaptı ki duyanların gözleri doldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.