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02 Ağu 2021 - 17:19

Demet Akalın Önce Büyük Tepki Topladı, Sonra Takdir Edildi! Herkes Demet’i Konuşuyor… “Helal Olsun Demet Sana” Bugüne Kadar Bunu Yapan Tek Bir Ünlü Yok… “Bravo”

Gündemden düşmeyen isimler arasında yer alan Demet Akalın tüm tebrikleri topladı. Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlardan etkilenen insanlar, ağaçlar, hayvanlar tüm Türkiye’nin gözlerini yaşartmıştı. Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki hem taktirler topladı hem de hiçbir ünlünün yapmadığını yaptı. Görenler ‘’Helal olsun Demet sana’’ dedi. İşte herkesin merakla beklediği o haber…