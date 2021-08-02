Ankara'da Şelale Var Mı? Ankara Uyuzsuyu Şelalesi Nerede? Gürlek Şelalesi Nerede? Ilıca Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Doğal güzellikleri ilse sadece başkentlilerin değil aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından yerli turist çeken Ankara bu sefer de şelaleleri ile gündeme geldi. Ankara’da şelale olup olmadığını merak edenlerin sayısı giderek artıyor. Başkent Ankara’da en çok dikkat çeken doğal güzelliklerden olan şelaleler merak konusu haline geliyor. Ankara Uyuzsuyu Şelalesi nerede? Gürlek Şelalesi nerede? Ilıca Şelalesi nerede, nasıl gidilir? gibi soruların yanıtları haberimizde…