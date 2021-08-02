Ankara'da Şelale Var Mı? Ankara Uyuzsuyu Şelalesi Nerede? Gürlek Şelalesi Nerede? Ilıca Şelalesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Doğal güzellikleri ilse sadece başkentlilerin değil aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından yerli turist çeken Ankara bu sefer de şelaleleri ile gündeme geldi. İşte detaylar...
Doğal güzellikleri ilse sadece başkentlilerin değil aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanından yerli turist çeken Ankara bu sefer de şelaleleri ile gündeme geldi. Ankara’da şelale olup olmadığını merak edenlerin sayısı giderek artıyor. Başkent Ankara’da en çok dikkat çeken doğal güzelliklerden olan şelaleler merak konusu haline geliyor. Ankara Uyuzsuyu Şelalesi nerede? Gürlek Şelalesi nerede? Ilıca Şelalesi nerede, nasıl gidilir? gibi soruların yanıtları haberimizde…
02 Ağu 2021 - 17:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.