02 Ağu 2021 - 18:44 Güncelleme: 02 Ağu 2021 - 19:01
Masterchef Kahini Tekrardan Ortaya Çıktı! İçeriden Bilgi Sızdırıldı, Geçen Sezon da Olmuştu! Sergen’in Akıbeti Belli Oldu… Yarışmaya Veda mı Edecek?
TV ekranlarının en heyecanlı ve çekişmeli yarışması Masterchef’te sular durulmayacak! Masterchef kahini yeniden ortaya çıktı! Geçen sezon içeriden bilgi sızdırılmıştı bu senede aynısı yaşandı! İşte Sergen’in Akıbeti…
TV8 ekranlarının 3 sezondur devam eden ve soluksuz izlenen yarışması Masterchef’te çekişme git gide daha da acımasız bir hale geliyor. Üçlü elemelerin yapıldı Masterchef yarışmasında şimdi de sıra finale giden isimlerde. Öyle bir ismin adı verildi ki! Sevilen yarışmacı Sergen’in akıbeti belli oldu. Sergen Masterchef’e veda mı ediyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.