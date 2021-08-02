Masterchef Kahini Tekrardan Ortaya Çıktı! İçeriden Bilgi Sızdırıldı, Geçen Sezon da Olmuştu! Sergen’in Akıbeti Belli Oldu… Yarışmaya Veda mı Edecek?

TV8 ekranlarının 3 sezondur devam eden ve soluksuz izlenen yarışması Masterchef’te çekişme git gide daha da acımasız bir hale geliyor. Üçlü elemelerin yapıldı Masterchef yarışmasında şimdi de sıra finale giden isimlerde. Öyle bir ismin adı verildi ki! Sevilen yarışmacı Sergen’in akıbeti belli oldu. Sergen Masterchef’e veda mı ediyor?

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