ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 3 Ağustos 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralılar bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşamaya devam ediyor. Yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler, yönünü bir kez daha su sağlayıcıları ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 3 Ağustos Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Ağustos Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…