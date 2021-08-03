ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankaralılar bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşamaya devam ediyor. Yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler, yönünü bir kez daha su sağlayıcıları ASKİ’ye dönüyor. 3 Ağustos 2021 tarihinde yaşanacak kesintilerin detayları haberimizde...
Ankara 3 Ağustos 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankaralılar bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşamaya devam ediyor. Yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler, yönünü bir kez daha su sağlayıcıları ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 3 Ağustos Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Ağustos Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
03 Ağu 2021 - 00:01 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.