- 03 Ağu 2021 - 00:01 G: 02 Ağu 2021 - 22:22

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankaralılar bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşamaya devam ediyor. Yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler, yönünü bir kez daha su sağlayıcıları ASKİ’ye dönüyor. 3 Ağustos 2021 tarihinde yaşanacak kesintilerin detayları haberimizde...

Ankara 3 Ağustos 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankaralılar bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşamaya devam ediyor. Yaşanacak olan su kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler, yönünü bir kez daha su sağlayıcıları ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 3 Ağustos Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 3 Ağustos Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

 

03 Ağu 2021 - 00:01 - Yaşam

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