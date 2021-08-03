MasterChef 2021'in İlk Yarışmacısı Kim Oldu? MasterChef Fatma Kimdir? MasterChef’in İlk Yarışmacısı Fatma Polat Nereli, Kaç Yaşında?

Bütün Türkiye’nin büyük bir ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ilk yarışmacısı belli oldu. Yaptığı yemek ile şeflerden tam not almayı başaran o yarışmacı, günün sonunda ismi yazılı önlüğü kaptı. Hayallerine bir adım daha yarışan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının ilk yarışmacısını görenler ise, adeta şaşkına döndü. Önce 15 kişiyi, ikinci turda ise 5 kişiyi eleyen o isim, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Peki; MasterChef 2021'in ilk yarışmacısı kim oldu? MasterChef Fatma kimdir? MasterChef'in ilk yarışmacısı Fatma Polat nereli, kaç yaşında? İşte, konuyla ilgili detaylar…

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