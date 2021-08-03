Ece Üner İle Susma Reality Show Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? Ece Üner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? İnstagram Adresi Nedir?
Show Ana Haber Bülteni'ni sunuş tarzı ile tüm Türkiye’nin kendisini tanımasını sağlayan Ece Üner, geçtiğimiz sezonun sonunda Show TV’den ayrılmıştı. Yeni projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ece Üner, sevenleri ile arayı açmamaya karar verdi. Merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show Ana Haber Bülteni'ni sunuş tarzı ile tüm Türkiye’nin kendisini tanımasını sağlayan Ece Üner, geçtiğimiz sezonun sonunda Show TV’den ayrılmıştı. Yeni projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ece Üner, sevenleri ile arayı açmamaya karar verdi. Yakın bir zamanda ekranlara gelecek olan Ece Üner ile Susma programının sunuculuğunu üstlenen başarılı sunucu, hayranlarının şimdiden heyecanlandırmaya başladı. Peki, Ece Üner ile Susma reality show hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Ece Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi nedir? İşte, detaylar…
03 Ağu 2021 - 08:16 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.