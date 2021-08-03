Ece Üner İle Susma Reality Show Hangi Kanalda, Saat Kaçta Başlıyor? Ece Üner Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? İnstagram Adresi Nedir?

Show Ana Haber Bülteni'ni sunuş tarzı ile tüm Türkiye’nin kendisini tanımasını sağlayan Ece Üner, geçtiğimiz sezonun sonunda Show TV’den ayrılmıştı. Yeni projesi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ece Üner, sevenleri ile arayı açmamaya karar verdi. Yakın bir zamanda ekranlara gelecek olan Ece Üner ile Susma programının sunuculuğunu üstlenen başarılı sunucu, hayranlarının şimdiden heyecanlandırmaya başladı. Peki, Ece Üner ile Susma reality show hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Ece Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi nedir? İşte, detaylar…