FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz sezon sonu ile birlikte 4.sezonunu da geride bıraktı. Ele aldığı senaryonun entrika dolu hikayesi ile bir hayli ilgi gören Yasak Elma dizisi, her sezonunda olduğu gibi bu sezon da büyük bir ilgi gördü. Öte yandan yeni sezonu için hazırlıklara başlayan Yasak Elma dizsinin 5. sezon ile ilgili ifşalar da gelmeye başladı. Peki, Yasak Elma 5. sezon 2021 ne zaman başlıyor? Yasak Elma Dizisi 5. sezonda yeni oyuncular kimler? Yasak Elma'dan hangi oyuncular ayrıldı? İşte, detaylar…

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