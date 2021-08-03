Yasak Elma 5. Sezon 2021 Ne Zaman Başlıyor? Yasak Elma Dizisi 5. Sezonda Yeni Oyuncular Kimler? Yasak Elma'dan Hangi Oyuncular Ayrıldı?
FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz sezon sonu ile birlikte 4.sezonunu da geride bıraktı. Ele aldığı senaryonun entrika dolu hikayesi ile bir hayli ilgi gören Yasak Elma dizisi, her sezonunda olduğu gibi bu sezon da büyük bir ilgi gördü. Sizde yeni sezon ile ilgili detayları merak ediyorsanız, detaylar haberimizde...
FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz sezon sonu ile birlikte 4.sezonunu da geride bıraktı. Ele aldığı senaryonun entrika dolu hikayesi ile bir hayli ilgi gören Yasak Elma dizisi, her sezonunda olduğu gibi bu sezon da büyük bir ilgi gördü. Öte yandan yeni sezonu için hazırlıklara başlayan Yasak Elma dizsinin 5. sezon ile ilgili ifşalar da gelmeye başladı. Peki, Yasak Elma 5. sezon 2021 ne zaman başlıyor? Yasak Elma Dizisi 5. sezonda yeni oyuncular kimler? Yasak Elma'dan hangi oyuncular ayrıldı? İşte, detaylar…
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03 Ağu 2021 - 08:30 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.