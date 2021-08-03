Son zamanların en çok tercih edilen oyuncularından olan Demet Özdemir, yeni sezona bomba gibi yapımlar ile hazırlanmaya başladı. Bir film ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Özdemir’in yeni sezonda ekranların sevilen dizilerinden birinde başrolü üstleneceği de konuşulur hale geldi. Öte yandan aşk hayatı ile de bir hayli gündemlere gelen Demet Özdemir, hayranlarının her dönem olduğu gibi bu dönem de yakın markajında yer aldı. Peki, Demet Özdemir Instagram'da kaç takipçisi var? Demet Özdemir kiminle birlikte, sevgilisi kim? Demet Özdemir kaç yaşında, kaç kilo? İşte, detaylar…

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