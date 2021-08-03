Demet Özdemir Instagram'da Kaç Takipçisi Var? Demet Özdemir Kiminle Birlikte, Sevgilisi Kim? Demet Özdemir Kaç Yaşında, Kaç Kilo?
Son zamanların en çok tercih edilen oyuncularından olan Demet Özdemir, yeni sezona bomba gibi yapımlar ile hazırlanmaya başladı. Bir film ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Özdemir’in yeni sezonda ekranların sevilen dizilerinden birinde başrolü üstleneceği de konuşulur hale geldi. Sizde güzel oyuncu ile ilgili daha fazla detay merak ediyorsanız buyurun haberimize...
Son zamanların en çok tercih edilen oyuncularından olan Demet Özdemir, yeni sezona bomba gibi yapımlar ile hazırlanmaya başladı. Bir film ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Demet Özdemir’in yeni sezonda ekranların sevilen dizilerinden birinde başrolü üstleneceği de konuşulur hale geldi. Öte yandan aşk hayatı ile de bir hayli gündemlere gelen Demet Özdemir, hayranlarının her dönem olduğu gibi bu dönem de yakın markajında yer aldı. Peki, Demet Özdemir Instagram'da kaç takipçisi var? Demet Özdemir kiminle birlikte, sevgilisi kim? Demet Özdemir kaç yaşında, kaç kilo? İşte, detaylar…
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03 Ağu 2021 - 08:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.