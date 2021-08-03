Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Ağu 2021 - 21:16

Masterchef Tüm Gizemini Kaybetti! İçeriden Bilgi Sızdırdılar, Kahin Kazananı Açıkladı! İşte Finale Çıkan O İsim; Şok Olacaksınız!

Geçen sezon olduğu gibi Masterchef Kahini bu sene de ortaya çıktı. Üç eleme turunun ardından final heyecanı yaşanan Masterchef’te final turuna çıkmayı kim başaracak? İşte Masterchef Kahinin verdiği o isim…