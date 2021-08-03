- 03 Ağu 2021 - 10:46 G: 03 Ağu 2021 - 10:50

Masterchef'te Yılın İfşası Patladı! Kahin Ortaya Çıktı; Kazananı Söyledi! Kalan 3'lü Arasından O İsim Finale Çıkıyor... Somer Şef Şok!

Geçen sezon olduğu gibi Masterchef Kahini bu sene de ortaya çıktı. Üç eleme turunun ardından final heyecanı yaşanan Masterchef’te final turuna çıkmayı kim başaracak? İşte Masterchef Kahinin verdiği o isim…

Türkiye Masterchef’in yeni sezonunda yarışmacılar birbirinden zorlu düellolardan geçerek final turuna dek yükselmeyi başardı. Asıl yarışma şimdi başlıyor! Final heyecanı herkesi sarmış durumda. Birinci altın önlükle ikinci altın önlük sahibin bulmuşken geriye kalan isimler arasında kimin final turuna yükselmeyi başaracağı merak konusu oldu. İşte Masterchef 29. Bölüm final adayı…

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03 Ağu 2021 - 10:46 Ankara- Yaşam

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