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03 Ağu 2021 - 10:46

Masterchef'te Yılın İfşası Patladı! Kahin Ortaya Çıktı; Kazananı Söyledi! Kalan 3'lü Arasından O İsim Finale Çıkıyor... Somer Şef Şok!

Geçen sezon olduğu gibi Masterchef Kahini bu sene de ortaya çıktı. Üç eleme turunun ardından final heyecanı yaşanan Masterchef’te final turuna çıkmayı kim başaracak? İşte Masterchef Kahinin verdiği o isim…