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03 Ağu 2021 - 21:11

Masterchef Mehmet Şef Darphane Oldu Uçuyor! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu, O Projeyle Milyarder Olmaya Koşuyor! Parayı Duyanlar "Yok Artık" Diyor!

Masterchef Türkiye'nin en sevilen jüri üyesi olan Mehmet Şef; her ne kadar asabi bir tavır sergileyip, tüm yarışmacıları tokatlar gibi azarlasa da; içindeki büyük sevgiyi ve iş disiplinine olan saygıyı görenler Mehmet Şef'e olan sevgisini bir tık daha artırıyor. İşini oldukça ciddi yapan ve hataya tahammülü olmayan Masterchef Mehmet Şef; son hamlesiyle direkt olarak çok büyük miktarda para kazandı. Acun Ilıcalı'nın elinden tuttuğu Mehmet Şef, güncel olarak resmen darphane gibi para kazanıyor...