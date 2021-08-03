Bitcoin'de Gelecek Ne? İki Katına Artma İhtimali Nedir? İstatistiksel Olarak Bu Mümkün Mü?

Bitcoin’in (BTC) fiyatı 42.230 dolara yükseldikten sonra %8.2’den fazla düşerken, %43.5’lik rallisi art arda 10 günlük kazancı içeriyordu. Ancak BTC şu anda 2 Ağustos itibariyle 39.700 dolar civarında işlem görmesine rağmen, bazı analistler %100 daha yükselebileceğini tahmin ediyor.

Bağımsız bir piyasa analisti olan Nunya Bizniz, Pazar günü yükseliş kurulumunu yayınladı ve kripto para biriminin önceki 10 günlük boğa koşularının her birinin daha sonraki bir aşamada fiyatlarını ikiye katladığını belirtti.

Bu nedenle, tarih tekerrür ederse, Bitcoin’in fiyatı önümüzdeki 30-60 gün içinde %100’den fazla yükselebilir.

Bizniz, kripto para biriminin önceki iki yarılanma olayından önceki ve sonraki performanslarına atıfta bulunarak bir sonraki Bitcoin zirvesinin 21 Eylül 2021’de oluşabileceğini kaydetti. Yarılanma, Bitcoin’in kaynak koduna yazılan ve yeni arz oranını her dört yılda bir otomatik olarak yarı yarıya azaltan önceden programlanmış bir olgudur.

2013’teki ilk yarılanmadan sonra, Bitcoin fiyatlarının yeni bir rekor kırması yaklaşık 326 gün sürdü. Bu arada, 2016’daki bir sonraki yarılanmanın ardından Bitcoin 526 gün sonra yeni bir zirveye yükseldi. Bu, Bitcoin’in döngü zirvesinin tarihini 21 Eylül 2021’e kaydırarak, yukarıda belirtilen 10 günlük yükseliş fraktalıyla çakışıyor ve Mayıs 2020’deki önceki yarılanmasına dayanıyor.

Bitcoin dördüncü çeyrekte altı basamağa ulaşabilir

Bu arada, Seeking Alpha finans piyasalarına katkıda bulunan Ariel Santos-Alborna, mevcut Bitcoin döngüsünün 2013’e 2016’dan daha benzer olduğunu belirtti. O zamanlar, BTC/USD döviz kuru Nisan’da 255 doları gördü, Temmuz’da da dibi gördü ve ardından 66 doları gördü. Aralık ayında ise 1.150 dolara yükseldi.

Benzer şekilde, parite Nisan ayında neredeyse 65.000 dolara ulaştı, daha sonra Temmuz ayında yaklaşık 29.000 dolara düştü ve Santos-Alborna’nın inandığı gibi, önümüzdeki 2021 mali çeyreğinde yeni bir zirveye doğru ilerledi.

Ancak analist, traderları önceki fiyat artışlarına dayalı olarak yukarı yönlü hedefler belirlememeleri konusunda uyardı. Örneğin, 2013’te 66 dolardan 1.150 dolara bir artış, Bitcoin’in 2021’de 29.000 dolardan 256.000 dolara yükseleceği anlamına gelmez.

Santos-Alborna, “Her iki zirve de sırasıyla Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşti, bu da ayı piyasalarını tetikleyen şeyin vergilerle daha fazla ilgisi olduğunu ima edebilir” diyerek, 2021’de 88.000-150.000 doları Bitcoin için “daha gerçekçi” bir yukarı yönlü hedef olduğunu da sözlerine ekledi.