Son Yaz Dizisi Bitiyor! Öyle Bir Yanlış Karar Aldılar ki; "Asla Olmayacak" Deniliyor! Boşanan Çifti Diziye Aldılar, Kaos Başlıyor!

Küçük Ağa dizisinde birlikte rol alan ve dizideki aşkları gerçek hayatla buluşan Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay bir evlilik yapmış 2017 yılında ise boşanma kararı almıştı. Boşanan çift aynı dizide rol alacak! Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu haber hayranları hem sevindirdi hem de düşündürdü.

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