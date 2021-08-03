- 03 Ağu 2021 - 11:07 G: 03 Ağu 2021 - 11:18

Son Yaz Dizisi Bitiyor! Öyle Bir Yanlış Karar Aldılar ki; "Asla Olmayacak" Deniliyor! Boşanan Çifti Diziye Aldılar, Kaos Başlıyor!

FOX TV’nin en çok sevilen yapımlarından biri haline gelen Son Yaz dizisinin kadrosuna eklenen iki yeni isim oldukça ilgi çekti. 2017 Yılında boşanma kararı veren Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu birlikte aynı kadroda yer alacak.

Küçük Ağa dizisinde birlikte rol alan ve dizideki aşkları gerçek hayatla buluşan Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay bir evlilik yapmış 2017 yılında ise boşanma kararı almıştı. Boşanan çift aynı dizide rol alacak! Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu haber hayranları hem sevindirdi hem de düşündürdü.

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03 Ağu 2021 - 11:07 Ankara- Yaşam

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