Masterchef'te Milyonları Şoka Sokan Haber! "Danilo Şef Gidiyor" Öyle Bir Şey Yaşandı ki; İzleyiciler Öylece Bakakaldı! Neşe Gidiyor...

Ekran karşısındaki seyircilerin soluksuz izlediği program Masterchef yine oldukça heyecanlı bir haftaya giriş yaptı. Herkesin severek ve özenerek izlediği Masterchef’te öyle bir şey yaşandı ki duyanlar kahroldu. Hem sempatikliği hem de konuşma tarzıyla herkesin gönlünde taht kurmayı başaran ‘’elin oğlu’’ Danilo Zanna Masterchef’e veda mı ediyor?

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