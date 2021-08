Anasayfa/

03 Ağu 2021 - 12:04

Masterchef'te Nusret Rüzgarı! Jüri Üyesi mi Olacak? "Danilo Gidiyor, Nusret Geliyor" Milyonlar Son Dakika İddiası Karşısında Donakaldı!

Türkiye’de toplam 6 restoranı olan Nusret geçtiğimiz dönemlerde de ilk yurt dışı restoranının açılışını Dubai’de gerçekleştirmişti. Et konusundaki yeteneği ve elinin lezzetiyle dünyanın her yerinden müşteriye sahip olan Nusret Masterchef’e mi geliyor? Restoranlarının başından bir dakika olsun ayrılmayan Nusret Acun için Masterchef’e gelecek mi? İşte o iddiaların yanıtı ve habere dair merak ettiğiniz her şey…