Masterchef'te Nusret Rüzgarı! Jüri Üyesi mi Olacak? "Danilo Gidiyor, Nusret Geliyor" Milyonlar Son Dakika İddiası Karşısında Donakaldı!
Türkiye’de toplam 6 restoranı olan Nusret geçtiğimiz dönemlerde de ilk yurt dışı restoranının açılışını Dubai’de gerçekleştirmişti. Et konusundaki yeteneği ve elinin lezzetiyle dünyanın her yerinden müşteriye sahip olan Nusret Masterchef’e mi geliyor? Restoranlarının başından bir dakika olsun ayrılmayan Nusret Acun için Masterchef’e gelecek mi? İşte o iddiaların yanıtı ve habere dair merak ettiğiniz her şey…
Sosyal medya üzerinde çektiği videolar ve ete bakış açısının farklılığıyla ün sahibi olan Nusret’in Türkiye’de 6 Dubai’de ise 1 restoranı var. Sosyal medyayı onca işinin arasında sıklıkla kullanabilmeyi başaran Nusret dünyaca ünlü biri haline geldi. Acun yine tuttuğunu kopardı. Nusret’i Masterchef’e gelmesi için ikna mı etti? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.