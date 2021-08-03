- 03 Ağu 2021 - 12:04 G: 03 Ağu 2021 - 14:32

Masterchef'te Nusret Rüzgarı! Jüri Üyesi mi Olacak? "Danilo Gidiyor, Nusret Geliyor" Milyonlar Son Dakika İddiası Karşısında Donakaldı!

Türkiye’de toplam 6 restoranı olan Nusret geçtiğimiz dönemlerde de ilk yurt dışı restoranının açılışını Dubai’de gerçekleştirmişti. Et konusundaki yeteneği ve elinin lezzetiyle dünyanın her yerinden müşteriye sahip olan Nusret Masterchef’e mi geliyor? Restoranlarının başından bir dakika olsun ayrılmayan Nusret Acun için Masterchef’e gelecek mi? İşte o iddiaların yanıtı ve habere dair merak ettiğiniz her şey…

Sosyal medya üzerinde çektiği videolar ve ete bakış açısının farklılığıyla ün sahibi olan Nusret’in Türkiye’de 6 Dubai’de ise 1 restoranı var. Sosyal medyayı onca işinin arasında sıklıkla kullanabilmeyi başaran Nusret dünyaca ünlü biri haline geldi. Acun yine tuttuğunu kopardı. Nusret’i Masterchef’e gelmesi için ikna mı etti? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

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03 Ağu 2021 - 12:04 Ankara- Yaşam

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