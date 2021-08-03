Demet Akalın Milyonları Şoka Soktu! Öyle Bir Harekete Geçti ki; Herkes Ayakta Alkışlamaya Başladı! Artık Başlıyor...

Antalya Manavgat’ta başlayarak ülkenin 62 noktasında çıkan yangınlarda pek çok insanın evi, birikimi, tarlası yanarken birçok ağaç ve hayvan da canını ateşlere teslim etti. Ülkenin içinde bulunduğu duruma destek olmak isteyen Demet Akalı 4 gündür sürmekte olan yangınları yakından takip eden isimlerden oldu. Demet Akalın dernek kurmak istedi.

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