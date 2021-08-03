03 Ağu 2021 - 12:33 Güncelleme: 03 Ağu 2021 - 14:36
Demet Akalın Milyonları Şoka Soktu! Öyle Bir Harekete Geçti ki; Herkes Ayakta Alkışlamaya Başladı! Artık Başlıyor...
Türkiye’nin farklı noktalarından devam eden yangınlar karşısında kayıtsız kalmayan bir diğer isim ise Demet Akalın oldu. Yardım Derneği kurmak istediğini dile getiren Demet Akalın Haluk Levent’ten yardım istedi…
Antalya Manavgat’ta başlayarak ülkenin 62 noktasında çıkan yangınlarda pek çok insanın evi, birikimi, tarlası yanarken birçok ağaç ve hayvan da canını ateşlere teslim etti. Ülkenin içinde bulunduğu duruma destek olmak isteyen Demet Akalı 4 gündür sürmekte olan yangınları yakından takip eden isimlerden oldu. Demet Akalın dernek kurmak istedi.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.