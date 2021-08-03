- 03 Ağu 2021 - 12:33 G: 03 Ağu 2021 - 14:36

Demet Akalın Milyonları Şoka Soktu! Öyle Bir Harekete Geçti ki; Herkes Ayakta Alkışlamaya Başladı! Artık Başlıyor...

Türkiye’nin farklı noktalarından devam eden yangınlar karşısında kayıtsız kalmayan bir diğer isim ise Demet Akalın oldu. Yardım Derneği kurmak istediğini dile getiren Demet Akalın Haluk Levent’ten yardım istedi…

Antalya Manavgat’ta başlayarak ülkenin 62 noktasında çıkan yangınlarda pek çok insanın evi, birikimi, tarlası yanarken birçok ağaç ve hayvan da canını ateşlere teslim etti. Ülkenin içinde bulunduğu duruma destek olmak isteyen Demet Akalı 4 gündür sürmekte olan yangınları yakından takip eden isimlerden oldu. Demet Akalın dernek kurmak istedi.

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03 Ağu 2021 - 12:33 Ankara- Yaşam

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