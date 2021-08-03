03 Ağu 2021 - 13:58 Güncelleme: 03 Ağu 2021 - 15:12
Sen Çal Kapımı Yeni Sezon Oyuncularını Görenler Donakalıyor! Yeni Sezon Oyuncularındaki Flaş Değişiklik, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hayranlarını Yıprattı!
Sosyal medyanın gündeminde sürekli olarak yer alan Sen Çal Kapımı oyuncularını gören hayrete düştü! Yeni sezon oyuncularındaki inanılmaz değişiklik ‘’Yuh!’’ dedirtti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını bir hayli yıprattı. İşte habere dair tüm merak ettikleriniz…
FOX TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi olarak bilinen Sen Çal Kapımı ekran başındaki izleyicileri televizyona kilitlemeye devam ediyor. Baş rollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in bulunduğu Sen çal Kapımı dizisinde oyuncuların değişimi karşısında izleyiciler donup kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.