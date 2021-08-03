Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Ağu 2021 - 13:58

Sen Çal Kapımı Yeni Sezon Oyuncularını Görenler Donakalıyor! Yeni Sezon Oyuncularındaki Flaş Değişiklik, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hayranlarını Yıprattı!

Sosyal medyanın gündeminde sürekli olarak yer alan Sen Çal Kapımı oyuncularını gören hayrete düştü! Yeni sezon oyuncularındaki inanılmaz değişiklik ‘’Yuh!’’ dedirtti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranlarını bir hayli yıprattı. İşte habere dair tüm merak ettikleriniz…