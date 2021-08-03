- 03 Ağu 2021 - 14:11 G: 03 Ağu 2021 - 15:21

Arka Sokaklar’da Çok Büyük Deprem! 6 İsim Birden İstifa Etti… Büyük Yaprak Dökümü Başladı! Yer Yerinden Oynayacak!

15 Yıldır ekranlarda kesintisiz bir şekilde yayınlanan Arka Sokaklar resmen bitmenin eşiğine geldi. Yaprak gibi dökülen oyuncu kadrosundan öyle bir isim ayrıldı ki! İşte Arka Sokaklar dizisine veda eden o isim…

İzleyicilerin Kolu kırıktı Şimdi de Kanadını kırdılar! Görenler Bu Kadar da Olmaz Dedi!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri haline gelen Arka Sokaklar dizisinde büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. Koca bir ağacın dökülen yaprakları gibi diziye veda eden isimlerin üstüne bir de o isim eklendi. Arka Sokaklar’ı yıllardır izlemekte olan izleyici kitlesi pek çok vedanın ardından buna da dayanılmaz dedi. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen haberin perde arkası…

Yediden yetmişe her yaştan insanın büyük bir heyecanla izlemekte olduğu Arka Sokaklar 15 yılın ardından hız kesmeden yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezon bölüm fragmanını merakla bekleyen izleyici hiç de beklemediği bir noktadan vuruldu. Diziden her geçen gün çıkan isim sayısı çoğalıyor. Artık ailemizden birileri haline gelen Arka Sokaklar kadrosuna bir isim daha veda etti. Peki izleyenlerin yüreğine indiren o isim kim?

Haberin Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>

03 Ağu 2021 - 14:11 Ankara- Gündem

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yaşanan Deprem, Dünya Tarihinde Yaşanmadı! O Oyuncu Başka Bir Diziyle Anlaştı… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yaşanan Deprem, Dünya Tarihinde Yaşanmadı! O Oyuncu Başka Bir Diziyle Anlaştı…
Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Öyle Zor Zamanlardan Geçmiş ki; Hayat Hikayesini Duyanlar Ağlıyor! Zamanında Resmen Yerden Yere Vurulmuş… mask
Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Öyle Zor Zamanlardan Geçmiş ki; Hayat Hikayesini Duyanlar Ağlıyor! Zamanında Resmen Yerden Yere Vurulmuş…
Sen Çal Kapımı Yeni Sezon Oyuncularını Görenler Donakalıyor! Yeni Sezon Oyuncularındaki Flaş Değişiklik, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hayranlarını Yıprattı! mask
Sen Çal Kapımı Yeni Sezon Oyuncularını Görenler Donakalıyor! Yeni Sezon Oyuncularındaki Flaş Değişiklik, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hayranlarını Yıprattı!
Barbaroslar dizisi Ne Zaman Başlıyor? Barbaroslar dizisi hangi kanalda, hangi gün başlayacak? İşte Barbaroslar Oyuncu Kadrosu! mask
Barbaroslar dizisi Ne Zaman Başlıyor? Barbaroslar dizisi hangi kanalda, hangi gün başlayacak? İşte Barbaroslar Oyuncu Kadrosu!
Son Yaz Dizisi Bitiyor! Öyle Bir Yanlış Karar Aldılar ki; "Asla Olmayacak" Deniliyor! Boşanan Çifti Diziye Aldılar, Kaos Başlıyor! mask
Son Yaz Dizisi Bitiyor! Öyle Bir Yanlış Karar Aldılar ki; "Asla Olmayacak" Deniliyor! Boşanan Çifti Diziye Aldılar, Kaos Başlıyor!
Hande Erçel Yavaşlayınca, Fahriye Evcen'den Son Atak Geldi... Büyük Savaş Başlıyor! Hande Erçel mi, Fahriye Evcen mi? mask
Hande Erçel Yavaşlayınca, Fahriye Evcen'den Son Atak Geldi... Büyük Savaş Başlıyor! Hande Erçel mi, Fahriye Evcen mi?
Kırmızı Oda 2. Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor 2021? Kırmızı Oda Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Sezonda Yeni Oyuncular Kimler? mask
Kırmızı Oda 2. Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor 2021? Kırmızı Oda Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Sezonda Yeni Oyuncular Kimler?
Çukur Yeni Bölüm Ne Zaman Başlıyor 2021? Çukur Çekimleri Başladı Mı? Cukur Final De Ne Oldu? mask
Çukur Yeni Bölüm Ne Zaman Başlıyor 2021? Çukur Çekimleri Başladı Mı? Cukur Final De Ne Oldu?
Bir Zamanlar Çukurova 4. Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor 2021? Bir Zamanlar Çukurova Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Sezonda Yeni Oyuncular Kimler? mask
Bir Zamanlar Çukurova 4. Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor 2021? Bir Zamanlar Çukurova Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu Mu? Sezonda Yeni Oyuncular Kimler?
Yasak Elma 5. Sezon 2021 Ne Zaman Başlıyor? Yasak Elma Dizisi 5. Sezonda Yeni Oyuncular Kimler? Yasak Elma'dan Hangi Oyuncular Ayrıldı? mask
Yasak Elma 5. Sezon 2021 Ne Zaman Başlıyor? Yasak Elma Dizisi 5. Sezonda Yeni Oyuncular Kimler? Yasak Elma'dan Hangi Oyuncular Ayrıldı?
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses Hayranlarının Resmen Gözleri Pörtledi! Devletten Öyle Bir Hamle Geldi ki, Neye Uğrandığı Şaşırıldı! Şoke Eden Karar Çıktı… mask
İbrahim Tatlıses Hayranlarının Resmen Gözleri Pörtledi! Devletten Öyle Bir Hamle Geldi ki, Neye Uğrandığı Şaşırıldı! Şoke Eden Karar Çıktı…
Korona Vakaları Git Gide Artıyor! Ankara ve Türkiye Genelinde Artışa Geçen Vakalar Herkesi Korkuttu! Delta Virüsü Kapıya Dayandı! mask
Korona Vakaları Git Gide Artıyor! Ankara ve Türkiye Genelinde Artışa Geçen Vakalar Herkesi Korkuttu! Delta Virüsü Kapıya Dayandı!
Karpuz Çekirdeği Yenir Mi? Karpuz Çekirdeği Yiyince Ne Olur? Karpuz Çekirdeği Zararlı Mı, İşte Cevabı... mask
Karpuz Çekirdeği Yenir Mi? Karpuz Çekirdeği Yiyince Ne Olur? Karpuz Çekirdeği Zararlı Mı, İşte Cevabı...
Hazal Kaya Delirdi! Gece Gece Çıldırdı… Öyle Bir İsyan Etti ki; Tüm Devlet Görevlileri Dikkatlerini Oraya Yoğunlaştırdı! ‘’Helal Olsun Hazal Sana’’ mask
Hazal Kaya Delirdi! Gece Gece Çıldırdı… Öyle Bir İsyan Etti ki; Tüm Devlet Görevlileri Dikkatlerini Oraya Yoğunlaştırdı! ‘’Helal Olsun Hazal Sana’’
Norveç'de Aylık Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Norveç Gelişmiş Bir Ülke Mi, Zengin Mi? Norveç'de Ekmek Ne Kadar 2021? Norveç Mı Ucuz, Türkiye Mi Ucuz? mask
Norveç'de Aylık Asgari Ücret Ne Kadar 2021? Norveç Gelişmiş Bir Ülke Mi, Zengin Mi? Norveç'de Ekmek Ne Kadar 2021? Norveç Mı Ucuz, Türkiye Mi Ucuz?
Hangi Durumlarda Evlenilmez? Hangi Akraba İle Evlenilmez? Hepatit C Taşıyıcısı Evlenebilir Mı? mask
Hangi Durumlarda Evlenilmez? Hangi Akraba İle Evlenilmez? Hepatit C Taşıyıcısı Evlenebilir Mı?
Ormanlar Neden Yanıyor? Orman Yakmanın Cezası Nedir? Hapis Cezası Kaç Yıl? mask
Ormanlar Neden Yanıyor? Orman Yakmanın Cezası Nedir? Hapis Cezası Kaç Yıl?
Evlilik Mal Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır? Evlilik Sözleşmesi Şarta Bağlanır Mı, Nafakayı Engeller Mi? Evlilik Sözleşmesi İptal Olur Mu? mask
Evlilik Mal Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır? Evlilik Sözleşmesi Şarta Bağlanır Mı, Nafakayı Engeller Mi? Evlilik Sözleşmesi İptal Olur Mu?
Mirasın Reddi Davası Nedir, Bir Süresi Var Mı? Reddi Miras Davasını Kim Açar? Reddi Miras Davası Ne Zaman Sonuçlanır? mask
Mirasın Reddi Davası Nedir, Bir Süresi Var Mı? Reddi Miras Davasını Kim Açar? Reddi Miras Davası Ne Zaman Sonuçlanır?
Uyarlama Davası Nedir? Kira Bedelinin Uyarlama Davası Ne Zaman Açılır? Kiraya Veren Uyarlama Davası Açabilir Mi? Uyarlama Davası Geçmişe Etkili Mi? mask
Uyarlama Davası Nedir? Kira Bedelinin Uyarlama Davası Ne Zaman Açılır? Kiraya Veren Uyarlama Davası Açabilir Mi? Uyarlama Davası Geçmişe Etkili Mi?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses Hayranlarının Resmen Gözleri Pörtledi! Devletten Öyle Bir Hamle Geldi ki, Neye Uğrandığı Şaşırıldı! Şoke Eden Karar Çıktı… mask
İbrahim Tatlıses Hayranlarının Resmen Gözleri Pörtledi! Devletten Öyle Bir Hamle Geldi ki, Neye Uğrandığı Şaşırıldı! Şoke Eden Karar Çıktı…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yaşanan Deprem, Dünya Tarihinde Yaşanmadı! O Oyuncu Başka Bir Diziyle Anlaştı… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yaşanan Deprem, Dünya Tarihinde Yaşanmadı! O Oyuncu Başka Bir Diziyle Anlaştı…
Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Öyle Zor Zamanlardan Geçmiş ki; Hayat Hikayesini Duyanlar Ağlıyor! Zamanında Resmen Yerden Yere Vurulmuş… mask
Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Öyle Zor Zamanlardan Geçmiş ki; Hayat Hikayesini Duyanlar Ağlıyor! Zamanında Resmen Yerden Yere Vurulmuş…
Sen Çal Kapımı Yeni Sezon Oyuncularını Görenler Donakalıyor! Yeni Sezon Oyuncularındaki Flaş Değişiklik, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hayranlarını Yıprattı! mask
Sen Çal Kapımı Yeni Sezon Oyuncularını Görenler Donakalıyor! Yeni Sezon Oyuncularındaki Flaş Değişiklik, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hayranlarını Yıprattı!
Demet Akalın Milyonları Şoka Soktu! Öyle Bir Harekete Geçti ki; Herkes Ayakta Alkışlamaya Başladı! Artık Başlıyor... mask
Demet Akalın Milyonları Şoka Soktu! Öyle Bir Harekete Geçti ki; Herkes Ayakta Alkışlamaya Başladı! Artık Başlıyor...
Cemre Solmaz ve Özgür Deniz Cellat İfşalandı! Milyonlarca Hayranı Bekliyordu, Meğer Onlar Çoktan... Tüm Sır İfşalandı! TikTok Sallanıyor! mask
Cemre Solmaz ve Özgür Deniz Cellat İfşalandı! Milyonlarca Hayranı Bekliyordu, Meğer Onlar Çoktan... Tüm Sır İfşalandı! TikTok Sallanıyor!
Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Para Kazandı ki, Duyunca Şok Olacaksınız! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu, O Projesi Milyonlara Ulaştı! Darphane Gibi... mask
Masterchef Mehmet Şef Öyle Bir Para Kazandı ki, Duyunca Şok Olacaksınız! Acun Ilıcalı Elinden Tuttu, O Projesi Milyonlara Ulaştı! Darphane Gibi...
Şeyma Subaşı’nın Umursamaz Tavırları Karşısında Sakinliğini Koruyamayınca Yerden Yere Vurdu! Zeynep Yılmaz’ın Çileden Çıkmış O Hali Görenleri Bile Korkuttu! mask
Şeyma Subaşı’nın Umursamaz Tavırları Karşısında Sakinliğini Koruyamayınca Yerden Yere Vurdu! Zeynep Yılmaz’ın Çileden Çıkmış O Hali Görenleri Bile Korkuttu!
Survivor Batuhan Saçı Protez Mi? Survivor Batuhan Saçı Gerçek Mi? Batuhan Karacakaya Hangi Üniversitede Okudu, Mesleği Nedir? mask
Survivor Batuhan Saçı Protez Mi? Survivor Batuhan Saçı Gerçek Mi? Batuhan Karacakaya Hangi Üniversitede Okudu, Mesleği Nedir?
Hilal Altınbilek'in Kazancı Ortaya Çıktı! Bir Ayda Kazandığı Para'yla Neler Yapıyor Neler! Hilal Altınbilek Ne Kadar Kazanıyor? mask
Hilal Altınbilek'in Kazancı Ortaya Çıktı! Bir Ayda Kazandığı Para'yla Neler Yapıyor Neler! Hilal Altınbilek Ne Kadar Kazanıyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbrahim Tatlıses Hayranlarının Resmen Gözleri Pörtledi! Devletten Öyle Bir Hamle Geldi ki, Neye Uğrandığı Şaşırıldı! Şoke Eden Karar Çıktı… mask
İbrahim Tatlıses Hayranlarının Resmen Gözleri Pörtledi! Devletten Öyle Bir Hamle Geldi ki, Neye Uğrandığı Şaşırıldı! Şoke Eden Karar Çıktı…
Vakıfbank’tan Çok Büyük Müjde! Sadece 103.000 TL’ye Ankara’da Efsane Bir Evi Satışa Çıkarttı! 3+1 95 Metrekare… Bu Fırsat Kaçmaz! mask
Vakıfbank’tan Çok Büyük Müjde! Sadece 103.000 TL’ye Ankara’da Efsane Bir Evi Satışa Çıkarttı! 3+1 95 Metrekare… Bu Fırsat Kaçmaz!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yaşanan Deprem, Dünya Tarihinde Yaşanmadı! O Oyuncu Başka Bir Diziyle Anlaştı… mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yaşanan Deprem, Dünya Tarihinde Yaşanmadı! O Oyuncu Başka Bir Diziyle Anlaştı…
Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Öyle Zor Zamanlardan Geçmiş ki; Hayat Hikayesini Duyanlar Ağlıyor! Zamanında Resmen Yerden Yere Vurulmuş… mask
Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Öyle Zor Zamanlardan Geçmiş ki; Hayat Hikayesini Duyanlar Ağlıyor! Zamanında Resmen Yerden Yere Vurulmuş…
Arka Sokaklar’da Çok Büyük Deprem! 6 İsim Birden İstifa Etti… Büyük Yaprak Dökümü Başladı! Yer Yerinden Oynayacak! mask
Arka Sokaklar’da Çok Büyük Deprem! 6 İsim Birden İstifa Etti… Büyük Yaprak Dökümü Başladı! Yer Yerinden Oynayacak!
Sen Çal Kapımı Yeni Sezon Oyuncularını Görenler Donakalıyor! Yeni Sezon Oyuncularındaki Flaş Değişiklik, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hayranlarını Yıprattı! mask
Sen Çal Kapımı Yeni Sezon Oyuncularını Görenler Donakalıyor! Yeni Sezon Oyuncularındaki Flaş Değişiklik, Hande Erçel ve Kerem Bürsin Hayranlarını Yıprattı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status