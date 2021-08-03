Arka Sokaklar’da Çok Büyük Deprem! 6 İsim Birden İstifa Etti… Büyük Yaprak Dökümü Başladı! Yer Yerinden Oynayacak!
15 Yıldır ekranlarda kesintisiz bir şekilde yayınlanan Arka Sokaklar resmen bitmenin eşiğine geldi. Yaprak gibi dökülen oyuncu kadrosundan öyle bir isim ayrıldı ki! İşte Arka Sokaklar dizisine veda eden o isim…
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri haline gelen Arka Sokaklar dizisinde büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor. Koca bir ağacın dökülen yaprakları gibi diziye veda eden isimlerin üstüne bir de o isim eklendi. Arka Sokaklar’ı yıllardır izlemekte olan izleyici kitlesi pek çok vedanın ardından buna da dayanılmaz dedi. İşte sosyal medya gündemine bomba gibi düşen haberin perde arkası…
Yediden yetmişe her yaştan insanın büyük bir heyecanla izlemekte olduğu Arka Sokaklar 15 yılın ardından hız kesmeden yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezon bölüm fragmanını merakla bekleyen izleyici hiç de beklemediği bir noktadan vuruldu. Diziden her geçen gün çıkan isim sayısı çoğalıyor. Artık ailemizden birileri haline gelen Arka Sokaklar kadrosuna bir isim daha veda etti. Peki izleyenlerin yüreğine indiren o isim kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.