03 Ağu 2021 - 14:36 Güncelleme: 03 Ağu 2021 - 14:44
Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Öyle Zor Zamanlardan Geçmiş ki; Hayat Hikayesini Duyanlar Ağlıyor! Zamanında Resmen Yerden Yere Vurulmuş…
Güneşi Beklerken dizisiyle büyük bir çıkış yapan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin öyle zor zamanlardan geçmiş ki, hayat hikayesi duyanları göz yaşlarına boğdu! Şimdiler de tüm Türkiye tarafından tanınan Kerem Bürsin zamanında resmen yerden yere vurulmuş…
Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisiyle başarılı bir şekilde ilerleme kaydeden Kerem Bürsin bu günlere geldiğini ama gelirken ne zorluklardan geçtiğini anlatmayı ihmal etmiyor. Yakışıklı ve başarılı oyuncu son dönemlerde Hande Erçel’le yaşadığı ilişkiyle de bir hayli gündemde
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.