- 03 Ağu 2021 - 14:36 G: 03 Ağu 2021 - 14:44

Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Öyle Zor Zamanlardan Geçmiş ki; Hayat Hikayesini Duyanlar Ağlıyor! Zamanında Resmen Yerden Yere Vurulmuş…

Güneşi Beklerken dizisiyle büyük bir çıkış yapan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin öyle zor zamanlardan geçmiş ki, hayat hikayesi duyanları göz yaşlarına boğdu! Şimdiler de tüm Türkiye tarafından tanınan Kerem Bürsin zamanında resmen yerden yere vurulmuş…

Tuvalette Temizledi Garsonluk da Yaptı!

Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisiyle başarılı bir şekilde ilerleme kaydeden Kerem Bürsin bu günlere geldiğini ama gelirken ne zorluklardan geçtiğini anlatmayı ihmal etmiyor. Yakışıklı ve başarılı oyuncu son dönemlerde Hande Erçel’le yaşadığı ilişkiyle de bir hayli gündemde

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03 Ağu 2021 - 14:36 Ankara- Yaşam

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