Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Öyle Zor Zamanlardan Geçmiş ki; Hayat Hikayesini Duyanlar Ağlıyor! Zamanında Resmen Yerden Yere Vurulmuş…

Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisiyle başarılı bir şekilde ilerleme kaydeden Kerem Bürsin bu günlere geldiğini ama gelirken ne zorluklardan geçtiğini anlatmayı ihmal etmiyor. Yakışıklı ve başarılı oyuncu son dönemlerde Hande Erçel’le yaşadığı ilişkiyle de bir hayli gündemde

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