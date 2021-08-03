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03 Ağu 2021 - 14:47

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yaşanan Deprem, Dünya Tarihinde Yaşanmadı! O Oyuncu Başka Bir Diziyle Anlaştı…

6 Sezondur hız kesmeden devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde öyle bir olay yaşandı ki izleyenler henüz diziden çıkan isimlerin kaybını sindirememişken yeni bir haber daha geldi. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz izleyicine kabus olan bu haber büyük deprem yaşattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başka bir diziyle anlaştı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…