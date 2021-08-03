- 03 Ağu 2021 - 15:04 G: 03 Ağu 2021 - 15:12

Vakıfbank’tan Çok Büyük Müjde! Sadece 103.000 TL’ye Ankara’da Efsane Bir Evi Satışa Çıkarttı! 3+1 95 Metrekare… Bu Fırsat Kaçmaz!

Vakıfbank, Ankara’nın oldukça önemli bir noktasında oldukça uygun fiyat karşılığında konut satışı için yeşil ışık yaktı. Mamak’ta yer alan söz konusu konut sadece 103.000 TL karşılığında satılıyor. Not: Daire icra dairesi aracılığıyla değil, direkt olarak Vakıfbank bünyesinde satışa çıkarılıyor. Teklif usulü satılan konuta, haberin detayında yer alan link aracılığıyla teklif verebilirsiniz.

Ankara’nın merkezi noktasında Vakıfbank tarafından çok ucuz fiyat karşılığında satılan konuta sahip olabilirsiniz. Mamak sınırları içerisinde yer alan söz konusu konut 3 oda 1 salona sahipken bu 3 oda 1 salon için 95 metrekare alan verilmiş durumda. Vakıfbank’tan söz konusu daireyi nasıl satın alabileceğinizle ilgili tüm detayları haberimizde verdik.

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03 Ağu 2021 - 15:04 Ankara- Yaşam

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Vakıfbank’tan Çok Büyük Müjde! Sadece 103.000 TL’ye Ankara’da Efsane Bir Evi Satışa Çıkarttı! 3+1 95 Metrekare… Bu Fırsat Kaçmaz! mask
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