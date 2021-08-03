Vakıfbank’tan Çok Büyük Müjde! Sadece 103.000 TL’ye Ankara’da Efsane Bir Evi Satışa Çıkarttı! 3+1 95 Metrekare… Bu Fırsat Kaçmaz!

Ankara’nın merkezi noktasında Vakıfbank tarafından çok ucuz fiyat karşılığında satılan konuta sahip olabilirsiniz. Mamak sınırları içerisinde yer alan söz konusu konut 3 oda 1 salona sahipken bu 3 oda 1 salon için 95 metrekare alan verilmiş durumda. Vakıfbank’tan söz konusu daireyi nasıl satın alabileceğinizle ilgili tüm detayları haberimizde verdik.

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