Masterchef Tunahan İle İlgili Öyle Gerçekler Ortaya Çıktı ki, Duyan – Gören Öylece Kalakaldı! Yarışmacı Değil Meğer Neymiş… Mehmet Şef ve Somer Şef Donakaldı!
Yeni sezonuyla ekranlara gelen Masterchef yine oldukça heyecanlı bir sezonun kapılarını araladı. Masterchef Tunahan ile ilgili ortaya öyle gerçekler çıktı ki duyan gören kalakaldı! Masterchef Tunahan meğerse yarışmacı değil neymiş? Mehmet ve Somer şef duydukları karşısında şok oldu.
Survivor’un bitmesinin ardından yeni sezona giriş yapan Masterchef izleyenlerin nefesini kesmeye devam ediyor. Birbirinden farklı ve yetenekli yarışmacıların bulunduğu Masterchef’te öyle bir gerçek ortaya çıktı ki şefler de dahil olmak üzere herkes donup kaldı. İşte haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.