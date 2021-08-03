- 03 Ağu 2021 - 16:15 G: 03 Ağu 2021 - 16:23

Masterchef Tunahan İle İlgili Öyle Gerçekler Ortaya Çıktı ki, Duyan – Gören Öylece Kalakaldı! Yarışmacı Değil Meğer Neymiş… Mehmet Şef ve Somer Şef Donakaldı!

Yeni sezonuyla ekranlara gelen Masterchef yine oldukça heyecanlı bir sezonun kapılarını araladı. Masterchef Tunahan ile ilgili ortaya öyle gerçekler çıktı ki duyan gören kalakaldı! Masterchef Tunahan meğerse yarışmacı değil neymiş? Mehmet ve Somer şef duydukları karşısında şok oldu.

Ekran Başındakileri Kırıp Geçiren Yarışmacı Tunahan Bakın kim çıktı!

Survivor’un bitmesinin ardından yeni sezona giriş yapan Masterchef izleyenlerin nefesini kesmeye devam ediyor. Birbirinden farklı ve yetenekli yarışmacıların bulunduğu Masterchef’te öyle bir gerçek ortaya çıktı ki şefler de dahil olmak üzere herkes donup kaldı. İşte haberin detayları…

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03 Ağu 2021 - 16:15 Ankara- Yaşam

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