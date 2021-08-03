Merve Taşkın Hapı Yuttu! Oraya Gidip Cinsel İçerikli Pozlar Vermişti; O Ülke Öyle Bir Rest Çekti ki, Bir Daha Cinselliğe Dair Hiçbir Şey…
Sosyal medya üzerinde tanıdık bir yüz olan Merve Taşkın hapı yuttu! Amsterdam’da paylaşmış olduğu cinsel içerikli pozlar nedeniyle dava açıldı. O ülke ona öyle bir rest çekti ki cinselliğe dair tek bir adım atmamayı düşünüyor. İşte Merve Taşkın2ın başını belaya sokan o cinsel içerikli pozlar…
Sosyal medya fenomeni olarak tanıdığımız Merve Taşkın pek çok takipçisi bulunuyor. Onu bu kadar özel kılan şey ise yaptığı paylaşımların ilginçliği. Genç ve güzel fenomen Merve Taşkın bu defa öyle bir paylaşımda bulundu ki başı belaya girdi. İşte o çok merak edilen haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.