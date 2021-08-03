- 03 Ağu 2021 - 16:42 G: 03 Ağu 2021 - 17:02

Merve Taşkın Hapı Yuttu! Oraya Gidip Cinsel İçerikli Pozlar Vermişti; O Ülke Öyle Bir Rest Çekti ki, Bir Daha Cinselliğe Dair Hiçbir Şey…

Sosyal medya üzerinde tanıdık bir yüz olan Merve Taşkın hapı yuttu! Amsterdam’da paylaşmış olduğu cinsel içerikli pozlar nedeniyle dava açıldı. O ülke ona öyle bir rest çekti ki cinselliğe dair tek bir adım atmamayı düşünüyor. İşte Merve Taşkın2ın başını belaya sokan o cinsel içerikli pozlar…

Yaptığı Paylaşımlar Yüzünden Başı Belaya Girdi! Merve Taşkın Yaşanan Olaylar Karşısında İşte Böyle İsyan Etti!

Sosyal medya fenomeni olarak tanıdığımız Merve Taşkın pek çok takipçisi bulunuyor. Onu bu kadar özel kılan şey ise yaptığı paylaşımların ilginçliği. Genç ve güzel fenomen Merve Taşkın bu defa öyle bir paylaşımda bulundu ki başı belaya girdi. İşte o çok merak edilen haberin detayları…

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03 Ağu 2021 - 16:42 Ankara- Yaşam

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