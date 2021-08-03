Merve Taşkın Hapı Yuttu! Oraya Gidip Cinsel İçerikli Pozlar Vermişti; O Ülke Öyle Bir Rest Çekti ki, Bir Daha Cinselliğe Dair Hiçbir Şey…

Sosyal medya fenomeni olarak tanıdığımız Merve Taşkın pek çok takipçisi bulunuyor. Onu bu kadar özel kılan şey ise yaptığı paylaşımların ilginçliği. Genç ve güzel fenomen Merve Taşkın bu defa öyle bir paylaşımda bulundu ki başı belaya girdi. İşte o çok merak edilen haberin detayları…

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