Hilal Altınbilek Dekolteleriyle Sosyal Medyayı Yaktı! Adriana Lima, Jeniffer Lopez, Kim Kardashian Bile Hayranlıkla Bakıyor! “Ne Yapıyorsun Sen Hilal?”
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı olan Hilal ALtınbelek dekoltesiyle sosyal medyayı kırdı geçirdi! Adriana Lima, Jeniffer Lopez, Kim kardashian gibi isimlerin bile hayranlıkla bakakaldığı Hilal Altınbilek takipçilerine ‘’Ne yapıyorsun sen hilal?’’ dedirtti. Pek çok mankeni geri palanda bırakan ve güzelliğiyle sevenlerini mest eden Hilal Altınbilek’in sosyal medyaya bomba gibi düşen o görüntüler…
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle oyunculuk kariyerinde büyük bir başarı yakalamış olan Hilal Altınbilek gündemden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle objektiflere yakalanan ve sosyal medyanın diline düşen Hilal Altınbilek şimdi de dekoltesiyle gözleri kamaştırdı. Sosyal medyaya düşen ve bomba etkisi yaratan fotoğrafları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.