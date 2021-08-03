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03 Ağu 2021 - 17:09

Hilal Altınbilek Dekolteleriyle Sosyal Medyayı Yaktı! Adriana Lima, Jeniffer Lopez, Kim Kardashian Bile Hayranlıkla Bakıyor! “Ne Yapıyorsun Sen Hilal?”

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı olan Hilal ALtınbelek dekoltesiyle sosyal medyayı kırdı geçirdi! Adriana Lima, Jeniffer Lopez, Kim kardashian gibi isimlerin bile hayranlıkla bakakaldığı Hilal Altınbilek takipçilerine ‘’Ne yapıyorsun sen hilal?’’ dedirtti. Pek çok mankeni geri palanda bırakan ve güzelliğiyle sevenlerini mest eden Hilal Altınbilek’in sosyal medyaya bomba gibi düşen o görüntüler…